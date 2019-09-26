عمرو أديب يكشف اعترافات الجاسوس السودانى: الإخوان كلفونى برصد حركة الأمن بميدان التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الجاسوس السودانى وليد عبد الرحمن حسن، بدخوله الأراضى المصرية خلال شهر أغسطس الماضى عبر معبر أرقين البرى، من أجل حشد المصريين للخروج فى تظاهرات بالتنسيق مع عناصر موجودة فى الداخل وأخرى فى الخارج.
وأكد الجاسوس السودانى، أنه ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأنه صدر له تعليمات بالذهاب إلى مصر والإقامة بمحيط ميدان التحرير من أجل تنفيذ المهمة التى أوكلت له.
وأكد الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه تم ضبط صور على هاتف الجاسوس ترصد تحرك قوات الأمن والجيش بميدان التحرير وعدد من المناطق الأخرى.
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