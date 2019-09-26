شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسى استقبل رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، اليوم الاربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل بعد ظهر اليوم ابمقر إقامته بنيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس.

و من جانبه أكد رئيس البنك الدولي استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية، مشيرا إلى أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتواجد مصر في محيط سياسي مضطرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.