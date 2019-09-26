التحام مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية الإماراتية بمحطة الفضاء الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحمت مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية، التى تحمل على متنها 3 رواد فضاء، بينهم الإماراتى هزاع المنصورى، بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، نفذت عملية الالتحام قبل 3 دقائق من الموعد المقرر، وأوصلت المركبة إلى المحطة الدولية كلا من رائد الفضاء الروسى أوليج سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصورى.
من جانبه أعرب مركز محمد بن راشد للفضاء، عن سعادته بوصول المركبة، وكتب عبر حسابه على تويتر: "وأصبح الحلم حقيقة، المركبة سويوز أم أس 15 تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، حاملةً على متنها أول رائد فضاء إماراتى، لأول هزاع المنصورى".
وتابع المركز: "يستعد الطاقم الآن إلى دخول المحطة، مبارك هذا الإنجاز العربى الكبير".
وأطلق الصاروخ الذى حمل المركبة، الساعة 16:57 بتوقيت موسكو، أمس الأربعاء، من مطار "بايكونور" الفضائى الواقع فى كازاخستان، ومن المقرر أن ينفذ طاقم المركبة أكثر من 50 تجربة علمية على متن المحطة الدولية.
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