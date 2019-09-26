شكرا لقرائتكم خبر عن التحام مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية الإماراتية بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحمت مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية، التى تحمل على متنها 3 رواد فضاء، بينهم الإماراتى هزاع المنصورى، بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، نفذت عملية الالتحام قبل 3 دقائق من الموعد المقرر، وأوصلت المركبة إلى المحطة الدولية كلا من رائد الفضاء الروسى أوليج سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصورى.

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من جانبه أعرب مركز محمد بن راشد للفضاء، عن سعادته بوصول المركبة، وكتب عبر حسابه على تويتر: "وأصبح الحلم حقيقة، المركبة سويوز أم أس 15 تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، حاملةً على متنها أول رائد فضاء إماراتى، لأول هزاع المنصورى".

وتابع المركز: "يستعد الطاقم الآن إلى دخول المحطة، مبارك هذا الإنجاز العربى الكبير".

وأطلق الصاروخ الذى حمل المركبة، الساعة 16:57 بتوقيت موسكو، أمس الأربعاء، من مطار "بايكونور" الفضائى الواقع فى كازاخستان، ومن المقرر أن ينفذ طاقم المركبة أكثر من 50 تجربة علمية على متن المحطة الدولية.