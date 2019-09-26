شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكا السابق لليبيا: الرؤية الأمنية المصرية تجاه الأوضاع فى ليبيا واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير جونسون وينر، المبعوث الأمريكى السابق لليبيا، أن الرؤية الأمنية المصرية تجاه الأوضاع فى ليبيا هى رؤية واقعية، خاصة بعدما تعرضت لهجمات إرهابية قادمة من الاراضى الليبية، ومنها الهجوم على جنود مصريين على الحدود، لافتاً إلى أن العامل المهم هو تأمين الحدود المصرية الليبية.

وشدد وينر، خلال مشاركته فى المؤتمر الذى عقده معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان مصر فى شرق أوسط متغير"، بنيويورك، أن هناك محاولات من الإخوان لحكم ليبيا، وهذا لن يحدث وليست هناك احتمالية لذلك، رغم أن هناك احتمالية لاستمرار الإرهاب، مشيراً إلى أن الارهاب فى ليبيا يأتى من المنطقة الجنوبية، ويتم دعمه من جانب قوى أقليمية، وقال إنه من المهم العمل على تجنب الحرب الأهلية فى ليبيا، والعودة إلى الحلول السياسية.

وقال بلال صعب، مدير برنامج الدفاع والسياسات الأمنية بمعهد الشرق الأوسط، إن الأزمة الكبرى الآن التى تواجه المنطقة، هى الحرب المحتملة بين السعودية وإيران، وقال إن اختيارات السعوديين فى هذه الحرب ليس لها حدود، وكل العالم يعرف أن الإيرانيين هم من يقفون خلف الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، مؤكداً على أن هذا ليس وقت الدخول فى حرب مع إيران، لأنه إذا بدأت المملكة حرب مع إيران ستكون هناك مواجهات دينية، وسيكون هناك مباشرة مواجهة بين السنة والشيعة، لافتاً إلى أن السعودية إذا بدءوا الحرب فستكون بلا نهاية وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الامريكية، ولذلك تسعى واشنطن لتدارك هذا الموقف.