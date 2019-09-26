المدارس الثانوية تواصل حصر أعداد طلاب الأول الثانوى لتحديد أعداد التابلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدارس الثانوى الحكومية والرسمية والخاصة حصر أعداد طلاب الصف الأول الثانوى العام، لتحديد أعداد أجهزة التابلت المطلوبة تمهيدًا لتسليمها للطلاب فى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين. ووجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بسرعة ترحيل الطلاب وتقييدهم فى المرحلة الثانوية والصف الأول الثانوى لمعرفة المطلوب من الاجهزة،حيث من المقرر أن تنتهى المدارس من حصر الطلبة نهاية الشهر الجارى. كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات من الانتهاء من الإحصاء الاستقرارى بعد انطلاق العام الدراسى ومرور الأسبوع الأول من الدراسة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه يوجد قرابة 600 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى العام.

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وكانت الدراسة انطلقت الأحد الماضى فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية. ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

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