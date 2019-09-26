شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإبراشى يعرض تأشيرة حسن نافعة إلى قطر تثبت: "فى مهمة رسمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تأشيرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إلى قطر، والتى تثبت أنه فى مهمة رسمية.



التأشيرة

وقال الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E": "التأشيرة بتيجى من وزارة الداخلية، أى تأشيرة بتاخدها من السفارة القطرية، لكن التأشيرة الرسمية من وزارة الداخلية القطرية، هو انت بتتعامل مع وسيلة إعلامية وتقول الراجل بيقول كلمتين على الشاشة ومن حقه ياخد فلوس، مش بتقول كلام من أجل الوطن".

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وتابع: "أومال انت بتحاكم محمد مرسى ليه فى تهمة التخابر، لأن كل أوراق ومستندات الدولة راحت لقطر وقناة الجزيرة، لأنهم مبيفهموش فى سيادة الدول، لأنه لا يقتنع أن الدول لها حدود وسيادة وفيه جيش يحمى ده".

وأدرف: "دا موظف رسمى عند التنظيم الدولى للإخوان عند المخابرات التركية، لأن مجموعة من البرامج والمكالمات كلها لتشويه الوضع فى مصر واستهدافها".