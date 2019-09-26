شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك المطار تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأقراص المخدرة والهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى المحاولة الأولى وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة بمحاولة راكب مصرى قادم من مطار كازابلانكا تهريب أصناف ممنوعة.









وبالعرض على مجدى فريد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من سوسن عثمان مأمور الجمرك، وحازم ياسين رئيس قسم التفتيش، فتبين وجود 29 شريط ترمادول بإجمالى 290 قرص بين طيات الملابس داخل حقائبة.

وفى المحاولة الثانية بناءً على إخبارية مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات تم تشكيل لجنة من أحمد مدين وحازم ياسين رئيس القسم راكب مصرى آخر قادم من كازا بلانكا على نفس الطائرة، فتبين وجود 17 شريطا بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر.

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وفى المحاولة الثالثة بالتفتيش الذاتى وتفتيش حقائب مضيف جوى، تم ضبط 20 جهاز تليفون محمول آيفون، وقام بالضبط أشرف عبد الحميد مأمور الضبط وحازم ياسين رئيس قسم.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى أرقام 105 و106 و107 لسنة 2019 .

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.