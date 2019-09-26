شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الوعى لدى الرأى العام تحسن بشكل كبير.. وهناك دول تسخر قنواتها لبث الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الوعي لدي الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها علي مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر، مضيفا: هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر.

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وأكد الرئيس السيسى، أن الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله، لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخري لتدمير هويته، وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصرى، مضيفا: نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقيا.