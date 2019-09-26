شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً



تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً فوق مختلف المناطق يميل للحرارة فترة الظهر والعصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

Advertisements

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر بعض السحب المنخفضة في شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء حارة نسبياً الى حارة بوجه عام خصوصاً في المناطق المنخفضة والغورية ، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي . وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في الجبال ورطبة في الساحل والسهل الساحلي مع رياح شمالية غربية معتدلة .