شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 26 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة .

وأضافت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 16275 طن يوريا و4300 طن فوسفات و1300 طن رمل و600 طن ملح، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24100 طن ذرة و8121 طن حديد و7067 طن خردة و6100 طن قمح و2585 طن خشب و2250 طن مولاس .‎

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وأوضحت هيئة الميناء أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 501 حاوية مكافئة، كما بلغ عدد الحاويات الوارد 137 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 519 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99743 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 13692 طنا .

وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1268 طن قمح، في حين غادر عدد 928 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50469 من البضائع العامة منها عدد 88 سيارة نقل محملة بـ 4121 طن قمح .