نقيب محامى طرابلس: مصر أنجبت كبار المحامين ونقابة تدافع عن قضايا الأمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مراد نقيب محامى طرابلس، إن مصر أنجبت كبار المحامين وأنجبت فكرة المحاماة منذ ما قبل الميلاد، مضيفا أن مصر أنجبت نقابة المحامين للدفاع عن شعب مصر و عن حق مصر و قضايا الأمة العربية.
وأضاف محمد مراد خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة ،أن المؤتمر العام السنوى لمحامى مصر انجاز عظيم تتفرد فيه نقابة مصر و تتقدم عن سواها بفعل رجال كبار أعطوا معانى للنضال و الدفاع عن حرية المحامى و كرامته و استقلاله و سيادة القانون.
واشار الى أن نقابة محامى مصر استطاعت على مدى العصور و العقود أن تقدم الكثير من أجل الكرامة الانسانية و كرامة المحامين منذ 1912 الى هذا العام المثقل بالنجاحات و الانجازات بفعل العظماء بقيادة رجل عظيم و نقابة عظيمها على رأسها نقيب محامى مصر .
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