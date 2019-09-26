مركز الخليج 365 يفتح الباب للتسجيل فى دورة الصحافة الديجتال والإعلام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الخليج 365 للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية عنوان ( الصحافة الديجتال والإعلام الجديد.. ) والتى يقدمها الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع . وتتكون محاورالدورة من أساسيات الكتابة للصحافة الرقمية وكيفية استخدام الصورة الصحفية وصحافة الفيديو وتقنيات التعامل مع الويب أدمن بالإضافة إلى أخلاقيات الصحافة. وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365.. إن الدورة تهدف إلى تنمية مهارات طلاب الإعلام والخريجين وإعدادهم بأحدث أدوات الصحافة الحديثة، مضيفا بأن الدورة تتضمن جوانب نظرية وعملية فى داخل صالة التحرير الحديثة وفى تغطية الأحداث المختلفة. Advertisements للتسجيل : اضغط هنا Email:

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