شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد الصليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الصليب، المزمع أن يبدأ يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة ثلاث يوما، مشيرا إلى أنه أول أعياد الكنيسة فى السنة القبطية، كما أنه يحتفل به ثلاث مرات سنويا.

وقال البابا تواضروس خلال العظة التي ألقاها من كنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن رقم «7» فى الكتاب المقدس يشير إلى الكمال، مشيرا إلى النعم السبعة تنطبق على الصليب، حيث أن الله أنعم على الإنسان بالخلاص.

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وأضاف البابا تواضروس أن المسيح مد ذراعيه على الصليب لكى يعضدننا، مشيرا إلى أن الله يعضد الإنسان بأشكال كثيرة، حيث يعضد الفئات الضعيفة، خاصة المرضى جسديا أو نفسيا، كما يسند الفئات الضعيفة اجتماعيا، أو المهمشين والمستضعفين.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الله يدعم الفئات الضعيفة روحيا أيضا، سواء الساقطين، أو الخطاة، مضيفا أن الكنيسة دائما ما تحث الإنسان على أن يكون له علاقة مع الله، لكن فى النهاية الإنسان ضعيف وقد يخطأ.