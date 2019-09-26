ضبط 151 قضية مخالفات جمركية وحماية أموال خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملات أمنية مكبرة استهدفت المتهربين من الضرائب، فضلاً عن ضبط السيارات المهربة جمركيا. أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 151 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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