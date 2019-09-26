يقظة ضباط المباحث تسقط عصابة العملة بكمين مسطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شخصين برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لحيازتهم مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد خارج السوق المصرفية بكمين مسطرد الأمني.

تمكن النقيب علاء الوكيل، ضابط مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين مسطرد، من ضبط "أحمد.ج" أخصائي تسويق ومقيم المطرية، "محمد.إ" حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم المطرية وبحوزتهما مبلغ مالي 23 ألف دولار، 99 ألف جنيه مصري أثناء استقلالهما سيارة نيسان وبحوزتهما 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والعقيد حسام شلتوت، مفتش المباحث، والمقدم صلاح إبراهيم، اعترفا بالاتجار في العملة والسيارة لتسهيل التحرك بالمبالغ المالية، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بالزبائن راغبي تغيير العملة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.