مذكرة تفاهم بين الاتصالات و"إيه آي فيجين" الفرنسية لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة "إيه آي فيجين" الفرنسية لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الكشف عن أمراض العيون، وبناء القدرات وتنمية المهارات.

جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفرنسا لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وتعد شركة إيه آي فيجين من الشركات الرائدة في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في المجال الطبي؛ خاصة في تشخيص أمراض العيون، وتعمل على توفير حلول مطورة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للقضاء على أسباب العمى التي يمكن تجنبها والمرتبطة بشبكية العين.

وذكرت وزارة الاتصالات ـ في بيان اليوم الأربعاء ـ أن المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وأرنو لومبير رئيس شركة إيه آي فيجين، وقعا مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة عامين، وتنص على أن تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم لشركة "إيه آي فيجين" لإنشاء آليات تعاون منتظمة مع الجهات الحكومية في مصر وفي بلدان أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن مساعدتها في دخول منتجاتها وحلولها إلى هذه الأسواق.

واتفق الجانبان على التعاون في دعم برامج تبادل المعلمين على المستوى الجامعي بين مصر وفرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون من خلال مشروع بحثي وتنموي مشترك من أجل بحث وتطوير تكنولوجيات، والكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكري لدى مرضى السكري، وتطوير منظومة لتحليل الرؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتسم بالتنافسية يمكن تركيبها بالمستشفيات والعيادات للإسهام في الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكري وتشخيصه.

وتتضمن المذكرة بحث التعاون في مجالات جديدة فيما يتعلق بأنظمة تشخيص أمراض العيون الأخرى بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعيين فريق من المهندسين المصريين سيضطلع بالجولة الأولى من تطوير منظومة الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين السكري في فرنسا لمدة 3 إلى 6 أشهر من خلال التدريب والتطبيق العملي.

وفيما يتعلق بمجال بناء القدرات وتنمية المهارات، تتولى شركة إيه آي فيجين التدريب والعمل مع الفريق المصري على الحلول التي تقدمها وكذلك على تقديم المزيد من برامج التدريب على تكنولوجيا الكشف عن أمراض العيون.

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وأوضح بيان وزارة الاتصالات، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "أكسا مصر" لتعزيز الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا التأمين من خلال التعاون في تصميم وإدارة برنامج تسريع أعمال الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين لتحفيز الشركات الناشئة على ابتكار حلول تكنولوجية في مجالات التأمين باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

ولفت البيان أنه بموجب هذه المذكرة اتفق الجانبان على التعاون في تصميم برنامج تسريع أعمال الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين، وتتولى "ايتيدا" مهام إدارة تنفيذ البرنامج والتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية، وتعزيز البرنامج من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والاحتضان بالمركز للفائزين في البرنامج، بينما تتيح شركة "أكسا مصر" خبراتها في مجال الوصول إلى الأسواق الخاصة بمجال التأمين، وتقديم المشورة للفائزين في البرنامج وزيادة فرص الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم الفائزة من خلال شركة أكسا فينتشر بارتنرز، وعلى فرص الاحتضان والاستضافة بحاضنة الشركة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وخالد الشعراني الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر.

وتعد شركة أكسا رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار في مجال التأمين وإدارة الأصول التي تمكّن العملاء من خلال خدمات التأمين المتعددة، وتعمل الشركة في السوق المصري منذ عام 2015، وتقدم مجموعة كاملة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية.

كما التقى وفد وزارة الاتصالات، ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية، وتم مناقشة تعزيز التعاون في بناء القدرات ومجالات البحث والتطوير، وضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تقنيات مقدمة حالية ومستقبلية كخدمات الجيل الخامس وتطبيقاته مثل إنترنت الأشياء.

كما بحث وفد وزارة الاتصالات مع الدكتور بنوا ديفود نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث في إيكول بوليتكنيك، بمقر الكلية في باريس، سبل التعاون بين الجانبين في مجال بناء قدرات الشباب المصري وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تسعى مصر من خلالها إلى إقامة شراكات عالمية في مجالات البحث والتطوير، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يساهم في تمكين عمليات التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات وإعداد الكفاءات الرقمية من خلال إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة للشباب، والاهتمام بالتعليم الرقمي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم مناقشة أهم البرامج التدريبية التي تقدمها إيكول بوليتكنيك، وبحث آليات العمل المشترك في مجالات بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ومناقشة إمكانية التعاون البحثي بين الجانبين فيما يتعلق بالتطبيقات التي تمثل أولوية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية، والزراعة، والمرور.