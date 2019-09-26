أخبار مصر | في عهد السيسي.. إنجازات في 5 محافظات لم تشهدها من قبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. إنجازات في 5 محافظات لم تشهدها من قبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم على النهوض والارتقاء بمصر داخليا وخارجيا، فقد عزم الرئيس السيسي منذ توليه زمام الأمور علي النهوض بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحدي كل الصعاب لمواجهة التدهور الاقتصادي والأمني ومواجهة الإرهاب، وإعادة بناء مصر الحديثة، لذلك نجد جموع الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي، لإكمال مسيرته في النهوض بمصر.

وفي هذا السياق روى عدد من نواب المحافظات بعض التطورات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي من إنجازات عديدة قامت في عهده ولا يمكن لأحد أن ينكرها.

من جانبه، قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو المشروعات القومية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم نشهدها من قبل إلا في عهد الرئيس.

وأوضح "السيد" في تصريح لبوابة "الخليج 365" بعض المشروعات التي قامت في عهد الرئيس ومنها تطوير طريق القاهرة بلبيس، وأبو حماد الزقازيق، وجاري الإنتهاء من طريق صان الحجر وفاقوس والزقازيق، والذي كان يسمى بطريق الموت، بالإضافة إلى إنشاء كوبري شرويده الذي يعد أكبر كوبري بمحافظة الشرقية، مما يؤدي إلى سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، وذلك بجانب كباري فرعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم إنشاء حوالي ٤٠ مدرسة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير العديد من المدارس، منها مدرسة اللغات والقومية والتجارة الثانوية للبنات ومدرسة الصنايع، ومدارس الغاشر، وغيرها من تطويرات، كما سيتم افتتاح مستشفى مدنيه عسكرية لخدمة المواطنين، وجاري الإنتهاء من مستشفى الأورام التابعة للجامعة، ومستشفى الحروق، والانتهاء من مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بقرية العزازي، وتم تطوير مستشفى الاحرار، وذلك بجانب حملات ١٠٠ مليون صحة وفيرس سي وغيرها من حملات وإنجازات عديدة تمت في مجال الصحة بالشرقية.

وتابع نائب الشرقية، أنه إنشاء حوالي ٢٥٠٠ وحدة سكنية للشباب، والانتهاء من مساكن الشباب التي أقامتها هيئة الأوقاف بمدينة الزقازيق، وإنشاء أكثر من ٨٠٠٠ وحده تم إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان، ومساكن في منيا القمح وبلبيس، قائلًا: "أي شاب يقوم بالتقديم على وحده سكنية محدش بيقوله لا.. طالما تنطبق عليه الشروط".

- نائبة أسيوط توضح أبرز الإنجازات العملاقة بالمحافظة

قالت النائبه إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو ببذل قصارى جهده من أجل النهوض بجميع محافظات مصر، مؤكدة أن محافظة أسيوط شهدت الفترة السابقة إنجازات ومشروعات ضخمة تمت في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت "شاكر" في تصريح لبوابة "الخليج 365" إلى أن المحافظة شهدت عده مشروعات ضخمة أبرزها إنشاء مدينة ناصر والتي بها مدارس ومساكن إضافة إلى مواجهة إرتفاع الأسعار، وتقليل الكثافة السكانية، كما تم إنشاء محطة قناطر لتوليد الكهرباء والتي تعد ثان مشروع عملاق بعد السد العالي لتوليد الكهرباء، مؤكدة أنه إنجاز مهول في محافظة أسيوط.

كما جاء قرار جمهوري بإنشاء أول جامعة خاصة بأسيوط، كما تم إنشاء مدرسة يابانيه ومدرسة النيل، وتطوير وتحديث العديد من المدارس الأخرى، كما تم إنشاء أول مصنع موبايلات في مصر بمحافظة أسيوط، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب.

- نائب جنوب سيناء: المحافظة شهدت تطورا غير طبيعي

من جانبه، قال النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت تطورا غير مسبوق لم تشهده من قبل عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار "حسان" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أن جنوب سيناء شهدت تطورا كبير في الفترة الماضية، من تطوير شبكات الطرق مثل نفق شرم الشيخ، والذي كان يعد من أخطر الطرق، وإنشاء خدمات عديدة على هذا الطريق، مما يؤدي إلى تسهيل السياحة بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى انشاء طريق من نوبيع إلى طابا والربط بين طابا وكاترين، مؤكدًا على وجود طفرة غير مسبوقة في شبكات الطرق بالمحافظة.

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كما أشار إلى إنشاء جامعة الملك سلمان وانشاء فروع لها في شرم الشيخ ومدينة سدر، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لجامعه الأزهر، مؤكدا أن الرئيس السيسي مهتم بانشاء فرع للجامعة بسيناء، متابعا: هناك أيضا تطوير العديد من المدارس المستشفيات، وإنشاء ١٢ ألف وحده سكنية لأول مره خلال ٣ أعوام فقط، والانتهاء من المساكن البدوية التابعة ل٢٥ ألف فدان في مدن المحافظة، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الآمنة وذلك بفضل الله عز وجل وتواجد رجال القوات المسلحة والشرطة، وتأمين المحافظة على أكمل وجه.

وأكد نائب طور سيناء، أن قبل ثورة ٣٠٦ لم يكن هناك أي اهتمام بمحافظة جنوب سيناء، ولكن الوضع اختلف تمامًا في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء ليست هي التي تشهد تطورا فقط، وإنما جميع محافظات مصر بأكملها شهدت تطورا غير طبيعيا في عهد الرئيس من مشروعات قومية وتنموية وحفظ الأمن والأمان في جمهورية مصر العربية.

- نائب الإسكندرية يكشف حجم الإنجازات التي شهدتها المحافظة

من جهته قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية التي أقيمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم نشهدها من قبل، مؤكدًا أن الرئيس منذ توليه الحكم وهو ببذل قصارى جهده للنهوض بكافة المجالات المختلفة في مختلف المحافظات.

وأشار"البطيخي" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن هناك تطورات كبيرة في محافظة الإسكندرية منها تطوير شبكات الصرف الصحي، وتغيير شبكات المياه في أكثر من منطقة، وعمل تحسينات في شبكات الكهرباء والتي كانت تقطع باستمرار خلال عام ٢٠١٣ و٢٠١٤، وإزالة المناطق العشوائية بكرموز، وإنشاء مساكن سكنية بمنطقة البشاير ١ والبشاير ٢، وتم تسكين حوالي ٣٦٠٠ مواطن، مؤكدًا أنه خلال شهور سيتم افتتاح مناطق سكنية قريبا، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح مدرسة يابانيه في منطقة برج العرب، وتطوير عدد كبير من المدارس في المحافظة.