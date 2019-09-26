أخبار مصر | برلماني يكشف بالدليل فبركة الجزيرة لفيديوهات مظاهرات الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يكشف بالدليل فبركة الجزيرة لفيديوهات مظاهرات الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن قنوات الإخوان التي تدعمها قطر وتركيا هدفها زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى داخل دولة عم فيها الاستقرار التام.

وسخر "السيد" في تصريح لبوابة "الخليج 365" من فيديوهات قنوات الإخوان وأبرزها قناة الجزيرة، حيث تبث فيديوهات تعود إلى ثورة ٢٥ يناير، وفبركتها على أساس أنها اليوم، قائلا: "كذب قنوات الإخوان لا مثيل لها والدليل على ذلك إنهم نشروا فيديوهات لثورة يناير على أساس إنها يوم الجمعة الماضية والمواطنين لابسين لبس شتوي واحنا أصلا في فصل الصيف وده دليل قاطع على كذبهم"، مؤكدًا أن الدولة متماسكة بشعبها وشرطتها وجيشها، خاصةً وان الشعب يحترم ويقدر جهود مؤسساته من أجل الحفاظ على الوطن.

وأشاد عضو مجلس النواب بدور الإعلام المصري في التصدي لأكاذيب وشائعات الإخوان وعرض إنجازات الرئيس، مناشدًا جميع المؤسسات أن تقوم بدورها من الجامعات والازهر والكنائس ووزارة الشباب والرياضة، في توعية المواطنين والشباب بخطورة الشائعات ومواجهتها بنشر الحقائق، كما طالب بتفعيل دور الأحزاب من خلال تشكيل لجان إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات واللجان الإلكترونية الإخوانية.

وفي سياق آخر، قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو المشروعات القومية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم نشهدها من قبل إلا في عهد الرئيس.

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وأوضح "السيد" في تصريح لبوابة "الخليج 365" بعض المشروعات التي قامت في عهد الرئيس ومنها تطوير طريق القاهرة بلبيس، وأبو حماد الزقازيق، وجاري الإنتهاء من طريق صان الحجر وفاقوس والزقازيق، والذي كان يسمى بطريق الموت، بالإضافة إلى إنشاء كوبري شرويده الذي يعد أكبر كوبري بمحافظة الشرقية، مما يؤدي إلى سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، وذلك بجانب كباري فرعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم إنشاء حوالي ٤٠ مدرسة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير العديد من المدارس، منها مدرسة اللغات والقومية والتجارة الثانوية للبنات ومدرسة الصنايع، ومدارس الغاشر، وغيرها من تطويرات، كما سيتم افتتاح مستشفى مدنيه عسكرية لخدمة المواطنين، وجاري الإنتهاء من مستشفى الأورام التابعة للجامعة، ومستشفى الحروق، والانتهاء من مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بقرية العزازي، وتم تطوير مستشفى الاحرار، وذلك بجانب حملات ١٠٠ مليون صحة وفيرس سي وغيرها من حملات وإنجازات عديدة تمت في مجال الصحة بالشرقية.

وتابع نائب الشرقية، أنه إنشاء حوالي ٢٥٠٠ وحدة سكنية للشباب، والانتهاء من مساكن الشباب التي أقامتها هيئة الأوقاف بمدينة الزقازيق، وإنشاء أكثر من ٨٠٠٠ وحده تم إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان، ومساكن في منيا القمح وبلبيس، قائلًا: "أي شاب يقوم بالتقديم على وحده سكنية محدش بيقوله لا.. طالما تنطبق عليه الشروط".

