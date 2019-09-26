أخبار مصر | "الحب والجمال كله".. رسالة زاهي حواس للأمين العام لمجلس الآثار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحب والجمال كله".. رسالة زاهي حواس للأمين العام لمجلس الآثار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على نسخة كتابه الخاصة بالدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قائلًا، "الحب كله والجمال كله وزيري صحبي".

وأوضح حواس، أن هذه الرسالة هي إهداء منه لوزيري، وتعبيرًا عن اجتهاده في الفترة الماضية والتي نتج عنها عدد من الكشوفات الآثرية العامة التي جعلت اسم مصر عاليًا في أنحاء العالم.

وأكد أن فريق عمل وزارة الآثار بقيادة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي ظل قيادة سياسية تولي الآثار عناية فائقة، حقق نجاحات مبهرة خلال العامين الماضيين، يستحقوا عليها كل التقدير.

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وشهد حفل توقيع كتاب أسرار مصر للدكتور زاهي حواس، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا، والسفير أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن الفنانيين الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، وقدمت الحفل المذيعة المتألقة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.

والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.