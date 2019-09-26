مصر | حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله صديقه بـ "مفك" في التجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله صديقه بـ "مفك" في التجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه بـ "مفك"، بسبب أولوية التحميل بمنطقة التجمع، وكانت قد شهدت منطقة التجمع الأول جريمة قتل، بعدما أقدم سائق على قتل صديقه، بسبب خلاف على أولوية التحميل، وتم اللقاء القبض عليه.

وتعود البداية حينما تلقى، المقدم سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بأحد المواقف بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل، وقوة من رجال المباحث إلى مكان الحادث وعثر على جثة سائق سيارة ميكروباص وبه عدة طعنات، وبعمل التحريات دلت أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات على أولوية التحميل قام على إثرها الثاني بطعنه "بمفك" ولاذا بالفرار، وبإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم.

وكان قد أنهى سائق توك توك حياة زميله، بعدما نشب بينهما خلافًا على أولوية المرور بمنطقة الساحل، تحرر محضر بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد وصل لقسم شرطة الساحل من مستشفى الساحل، تفيد استقبالها محمود أحمد مكي عبدالجليل سن 16، سائق توك توك ومقيم 14 شارع نجم قشقوش دائرة القسم، توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ أسفل الصدر وآخر بالعضد الأيسر.

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بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ورشاد عصام رشاد عبد العال، 17 سنة، سائق توك توك ومقيم شارع محمد علي دياب ـ دائرة القسم "، دون السوابق" بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور بتقاطع شارع نجم قشقوش مع شارع جسر البحر دائرة القسم.

تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار، تأيدت الواقعة بشهادة الشهود، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة بها آثار دماء" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

