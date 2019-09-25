شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث استكمال المخططات التفصيلية لشبرا الخيمة وقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الأربعاء، اجتماعا مع المهندسة سلوى عبدالوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني وعدد من العاملين بالهيئة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء مدينة شبرا الخيمة ورئيس مدينة قليوب، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من الإدارات الأخرى المعنية.

وقال المحافظ في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى دراسة استكمال عمل المخططات التفصيلية لكل من مدن شبرا الخيمة وقليوب بما يتوافق مع الواقع الفعلي الموجود حاليا، وبما يسهم في تطوير تلك المدن وفتح طرق جديدة بها وتحقيق جودة الحياة والحفاظ على السيولة المرورية، فضلا عن إضفاء الشكل الحضاري اللائق بتلك المناطق، ومن أجل الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة لخدمة المواطنين الحاليين والحفاظ في ذات الوقت على حقوق الأجيال المستقبلية في حياة كريمة.