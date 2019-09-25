شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد الصليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة بمناسبة عيد الصليب المجيد، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الصليب في ثلاث مناسبات على مدار السنة: الأولى في شهر سبتمبر والثانية في شهر مارس والثالثة يوم الجمعة العظيمة.

جاء ذلك قبل أن يلقي قداسته عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وقال قداسته: «أهنئكم بعيد الصليب الموافق يوم السبت القادم، الكنيسة القبطية تبدأ بعيد النيروز (رأس السنة القبطية- سنة الشهداء) في الأول من توت ونظل نحتفل بعيد النيروز لمدة ١٦ يومًا. وعيد الصليب يكون في اليوم السابع عشر، وعيد الصليب هو أول عيد في السنة القبطية. ونحتفل به ثلاثة أيام. ونحتفل به ثلاث مرات، الأولى في سبتمبر (العيد الحالي) وفي ١٩ مارس. ونحتفل به يوم الجمعة الكبيرة جمعة الصلبوت».

وتابع: «إننا نبدأ السنة القبطية بـ ١٩ يوم فرح وده تعبير عن أن مسيحيتنا تدور في دائرة الفرح».