شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: «نار جهنم ولا جنة الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، جماعة الإخوان بتلفيق صفحة مزيفة على موقع «فيسبوك» تحمل اسم شركة «أوراسكوم» للإنشاءات، قائلًا: «غبائهم اتصلت عليهم».

وقال نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية، الليلة «أن هناك انتقادات بالفعل، لكن بمجرد ظهور الإخوان في الصورة، يتسبب في مخاوف لدى البعض»، وتابع: «نار جهن ولا جنة الإخوان».

ولفت نجيب ساويرس إلى أن شركة بحجم «أوراسكوم» لا تحتاج إلى امتلاك صفحة على «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تنتهز أي فرصة للإساءة، قائلًا: «أي جنازة يشبعوا فيها لطم»، مشددًا على أنه لن يسمح لأحد باستغلال سواء «الإخوان» أو غيرهم..