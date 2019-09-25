شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ووزير الأوقاف يزوران المركز الثقافي الإسلامي في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتى الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأربعاء، زيارة المركز الثقافي الإسلامي بموسكو.

ووعد وزير الأوقاف بإهداء المركز الثقافي الإسلامي بموسكو مكتبة متكاملة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف باللغتين العربية والروسية، وهو ما كان موضع تقدير وترحيب كبير من مفتي موسكو ورئيس المركز.