شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين.

واستقبل شيخ الأزهر في مطار القاهرة وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء .