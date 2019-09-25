شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: الإخوان راكبين الموجة وعايزين يولعوها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، رفض الشعب المصري لمحاولات الإخوان هدم الدولة. وأضاف ساويرس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «المشكلة دلوقتي إن الإخوان راكبين الموجة وعايزين يولعوها وبغبائهم مش فاهمين إن الناس كارهاهم عمى.. وطبعا لينا انتقادات لكن انتم مش الحل».

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