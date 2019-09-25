شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو العينين» يشيد بطرح السيسي لأزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رجل الصناعة محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، أن أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا من شأنها أن تؤثر على أمن واستقرار القارة الأفريقية، وطالب أبوالعينين أديس أبابا باحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعود لأكثر من 100 عام، وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وأثيوبيا حول حقوق المياه في نهر النيل.

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وأوضح «أبوالعينين» خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» حول العقد الثالث للتنمية الصناعية بأفريقيا «IDDA III» المقام بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحضور عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة – أن الرئيس السيسي تحدث بالأمس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة مع أثيوبيا، وعبر عن تلك القضية بكلمات بسيطة تحمل آلاف المعاني ” إن النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود. ”

وأكد «أبوالعينين» أن تلك القضية بالنسبة لمصر هامة للغاية لما يمكن أن تسببه من أزمة بالمنطقة، فهي قضية حقوق وكرامة بالنسبة لمصر، لذلك أبعث برسالتي إلى القادة الأفارقة لكي يكونوا على علم بهذه القضية التي ستؤثر على مستقبل الاستقرار بالقارة السمراء. موضحا أن ما تقوم به اثيوبيا خطر. حيث تنتهج أديس أبابا أسلوب مخالف للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية المتعارف عليها عالميًا.

وحذر «أبوالعينين» من المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وأنه على كل شخص أن يعي جيدا خطورة تلك القضية على المنطقة، فالشعب المصري لن يسمح بالمساس بحقوقه أو حصته في مياه النيل، وأن أزمة سد النهضة لن تحل سوي بالتفاوض وليس بالتعنت من قبل الجانب الأثيوبي، وأن مصر تؤمن بحق أثيوبيا في التنمية ولكننا نؤمن قبل ذلك بحق المصريين في الحياة والعيش، وأكد أنه يأمل التوصل لحلول تحقق المصالح المشتركة لشعوب النيل في مصر وأثيوبيا والسودان.