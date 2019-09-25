شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: أردوغان حول بلاده «ترانزيت» للإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف الإرهابيين وجعل من بلاده «ترانزيت» للإرهابيين خصوصا القادمين من أوروبا.
وأضاف «شيحة» خلال استضافته ببرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TeN»، أن سياسية أردوغان الواضحة هي دعم الإرهابيين في ليبيا وسوريا، لتحقيق مصالح ذاتية، وهناك بعض الاتهامات ضده بالفساد والمجموعة المحيطة به.
وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرأي العام الأمريكي يطلب بشكل جدي بالتحقيق في فساد أردوغان ودعمه للجماعات الإرهابية حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام شيحة: أردوغان حول بلاده «ترانزيت» للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.