شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: أردوغان حول بلاده «ترانزيت» للإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف الإرهابيين وجعل من بلاده «ترانزيت» للإرهابيين خصوصا القادمين من أوروبا.

وأضاف «شيحة» خلال استضافته ببرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TeN»، أن سياسية أردوغان الواضحة هي دعم الإرهابيين في ليبيا وسوريا، لتحقيق مصالح ذاتية، وهناك بعض الاتهامات ضده بالفساد والمجموعة المحيطة به.

وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرأي العام الأمريكي يطلب بشكل جدي بالتحقيق في فساد أردوغان ودعمه للجماعات الإرهابية حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.