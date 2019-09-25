شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم خلفان: الإمارات تقول للعالم إننا نعمل في جميع المجالات ونستثمر في أبنائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحلل السياسي الإماراتي جاسم خلفان، إنه سعيد للغاية بانطلاق أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، اليوم من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وذلك عبر المركبة الفضائية الروسية Soyuz-MS 15.

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وأضاف «خلفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن هذا إنجاز ليس للشعب الإماراتي فقط بل لكل الدول العربية وللمسلمين، وهي رسالة خاصة من الإمارات لكل دول العالم بأن الدولة تعمل في جميع المجالات من أجل الحصول على المعلومات ثم الاستثمار فيها بشكل اقتصادي.

وأشار المحلل السياسي الإماراتي، إلى أن انطلاق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية عملية متكاملة من أجل حصد الكثير من المعلومات ثم الاستثمار بتلك المعلومات فيما بعد في كافة المجالات، مضيفًا :«الإمارات لا تترك أي مجال علمي إلا وتتجه اليه من أجل الاستفاده منه».

وتابع :«دي عملية استثمارية بحته، ترتبط بالوصول إلى المعلومة، حيث إن كل عمل اقتصادي علمي يحتاج إلى معلومة»، موضحًا أن الإمارات تُعد الدولة رقم 19 عالميًا في الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية حيث إن الإمارات تسعى للتتماشى مع كافة الدول المتقدمة.