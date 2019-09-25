شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: سنقرر خيارات الرد على إيران بعد الانتهاء من تحقيقات هجمات بقيق وخريص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشئون الخارجية بالسعودية، عادل الجبير، إن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات التى يجب اتخاذها بعد الهجمات الأخيرة التى استهدف منشآت النفط فى منطقتى بقيق وخريص.

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفى على هامش الدورة الـ74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، اليوم الأربعاء، ان المملكة العربية فتحت تحقيقاً حول مصدر الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وتؤكد النتائج الأولية ان الهجمات تم تنفيذها بأسلحة إيرانية، مضيفا أن الرياض طلبت من الأمم المتحدة المشاركة فى التحقيق وبالفعل يوجد حاليا خبراء من المنظمة الأممية فى السعودية مع خبراء من دول أخرى.

وقال إن المملكة العربية السعودية تحقق بكل جدية وستقرر الخيارات المتاحة مع الأصدقاء والحلفاء بعد الانتهاء من التحقيقات، وشدد على أن هذا السلوك الإيرانى غير مقبول، وطريقة تعاملنا معه سوف تتكشف بعد الانتهاء من التحقيقات، مضيفا أن إيران لا يجب أن تستمر ويجب أن تلتزم بالنظام الدولى، وكرر أنه لابد من وقف العدوان الإيرانى.

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وفى 14 سبتمبر الجارى، استهدفت منشآت النفط السعودية فى منطقتى بقيق وخريص، بأسلحة متطورة وتتهم الولايات المتحدة والسعودية، إيران بتنفيذ الهجوم من أراضها، ذلك نظرا لموقع الهجوم القريب من البلدين، بينما تنفى طهران مسئوليتها وفى الوقت ذاته أعلنت جماعة الله الحوثى فى اليمن، المدعومة من إيران، مسئوليتها عن الهجوم بحجة الصراع القائم بينها والسعودية منذ أربع سنوات.