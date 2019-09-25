"أوراسكوم للإنشاءات" تحذر من صفحة مزورة تنشر أخبارا كاذبة عن مشروعاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت شركة أوراسكوم للإنشاءات، أن الموقع الرسمي الصحيح للشركة هو www.orascom.com، وأن صفحتها الرسمية على الفيس بوك هي orascom Consttruction PLC، نافية في الوقت نفسه صلتها بالصفحة المزورة المنسوبة لها ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان رسمي، قالت الشركة إن "صفحة مزورة منسوبة للشركة يتم تداولها حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا كاذبة عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا".

وأكدت الشركة أنها "تقوم بالإفصاح عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا عن طريق موقعها الرسمي وصفحتها على الفيس بوك المشار إليها في البيان".

Advertisements

وشددت الشركة أنها "غير مسئولة عن أي معلومات يتم تداولها على الصفحة المزورة التي تستخدم اسم الشركة".

وقالت الشركة إنها "سوف تستخدم حقها القانوني في ملاحقة هذه الصفحة المزورة بكافة الطرق القانونية المتاحة".