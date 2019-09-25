- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكدت شركة أوراسكوم للإنشاءات، أن الموقع الرسمي الصحيح للشركة هو www.orascom.com، وأن صفحتها الرسمية على الفيس بوك هي orascom Consttruction PLC، نافية في الوقت نفسه صلتها بالصفحة المزورة المنسوبة لها ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان رسمي، قالت الشركة إن "صفحة مزورة منسوبة للشركة يتم تداولها حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا كاذبة عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا".
وأكدت الشركة أنها "تقوم بالإفصاح عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا عن طريق موقعها الرسمي وصفحتها على الفيس بوك المشار إليها في البيان".
وشددت الشركة أنها "غير مسئولة عن أي معلومات يتم تداولها على الصفحة المزورة التي تستخدم اسم الشركة".
وقالت الشركة إنها "سوف تستخدم حقها القانوني في ملاحقة هذه الصفحة المزورة بكافة الطرق القانونية المتاحة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أوراسكوم للإنشاءات" تحذر من صفحة مزورة تنشر أخبارا كاذبة عن مشروعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.