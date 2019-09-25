برنامج "2 كفاية" ينظم ورشا تدريبية متطورة لمسئولي قواعد البيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انطلقت بمدينة الإسكندرية الأربعاء فعاليات النسخة الثانية من الدورة التدريبية المُكثفة لتدريب مُدخلي البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة والتي ينظمها مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي ستستمر على مدى 3 أيام في الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر الجاري بالإسكندرية بمشاركة 92 متدربا من مسئولي قواعد البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة للمشروع.

وفي كلمتها الافتتاحية أمام ورشة العمل، أوضحت ديزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية أن الدورات التي تنعقد بمعهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية تأتي في إطار تدريب الكوادر العاملة بالمشروع لتنمية العنصر البشرى وبناء القدرات وأن النسخة الثالثة والأخيرة، ستعقد في 28 من سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتبع ذلك البدء في وضع نظام معلومات مُميكن لمُتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمحافظات المستهدفة.

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ويعمل مشروع "2 كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين نحو مليون ونصف أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل في 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن البرنامج يعمل من خلال منظومة متكاملة من الآليات من تنفيذ حملات طرق الأبواب والندوات التوعوية ونشر الوعى بأهمية الأسرة صغيرة العدد وأثر الزيادة السكانية على الاقتصاد والارتفاع بمؤشرات الحياة الكريمة.

ولفتت إلى أنه من خلال المشروع وبنهاية أغسطس الماضي تم إقناع ما يزيد عن 295 ألف سيدة من المستهدفة بالبرنامج في استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتم توفيرها لهن بالمجان متضمنة تحويل أكثر من 28 ألف سيدة لعيادات 2 كفاية وقد بلغ عدد المشاركين بندوات التوعية ما يزيد على 246 ألف رجل وسيدة حيث تم تنفيذ 2700 ندوة موسعة، مؤكدة أن البرنامج يستهدف رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، أوضحت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بمشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع يعمل داخل 2257 قرية و119 مركز بعشر محافظات، وهي؛ أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة وهي المحافظات الأعلى في معدلي الخصوبة والفقر إضافة إلى تميز كل منها بخصائصها الجغرافية والاجتماعية والديموغرافية.