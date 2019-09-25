نشرة الحوادث المسائية.. تأجيل محاكمة متهمي "ولاية سيناء" و انقلاب سيارة أعلى محور يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

انتشال جثة شاب من حفرة في قنا

انتشلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ بقنا جثة شاب في العقد الثالث من العمر، من داخل حفرة عميقة كانت ينقب فيها عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى مركز الوقف بشمال قنا.

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كسر خط مياه يتسبب في هبوط أرضي بشارع بشبين الكوم

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، هبوط أرضي بشارع جمال عبد الناصر بالقرب من كوبرى مبارك.

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إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو

أصيب شخص، في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، أدى إلى حالة من الزحام المروري، ودفع رجال المرور بتعزيزات مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، والعمل على سحب الكثافات.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

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تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين بقضية "المحور الإعلامي الإرهابي" لـ 1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل جلسة تجديد حبس 9 متهمين، قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، لجلسة 1 أكتوبر، لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

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بعد الحركة القضائية.. تعرف على اختصاصات دائرة "الحقوق والحريات العامة" وموعد انعقادها

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من الحركة القضائية للمستشارين أعضاء محكمة القضاء الإداري، وذلك للعام القضائي الجديد 2019/ 2020.

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لتعذر الحضور.. تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بقضية "ولاية سيناء" لــ24 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 24 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

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تأجيل دعاوى أولياء أمور التلاميذ الراسبين في الصف الأول الثانوي لـ 13 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق عاجل، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي لجلسة 13 أكتوبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع وإلزام الجهة الإدارية بتقديم بيانات بدرجات الطلاب الطاعنين في امتحانات الترم الأول 2018/2019، لتقديم التظلمات التي تم تقديمها بمعرفة الطلاب الطاعنين وماتم في فيها من قبل الوزارة.

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تأجيل تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض لـ2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

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