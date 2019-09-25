الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية، اتخاذ كافة الإجراءات لنحاج المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زي مدرسي – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وعرضت الوزارة المستلزمات من خلال "منافذ ثابتة -سيارات متحركة – معارض – شوادر" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

كما حرصت وزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" على المشاركة في مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق

وقد لاقت المبادرة إقبالاً واستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.