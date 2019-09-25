مباحث المصنفات تضبط 5 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، 5 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات"، وذلك خلال 24 ساعة. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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