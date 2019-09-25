ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 10846 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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