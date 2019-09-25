خلال يوم.. تنفيذ 76 ألف حكم قضائي وضبط 166 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي شن حملات أمنية مكبرة بالمحافظات، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن ضبط 166 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهم عبارة عن "رشاش برتا، 12 بندقية آلية ،27 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 115 فرد محلي، 20 خزينة متنوعة، 416 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض"، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وأثمرت الجهود عن تنفيذ 76 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "182 قضية مخدرات بحوزة 195 متهم ضُبط بحوزتهم على 39 كيلو مخدرات، 43 متهما هاربا من سجون ومطلوب ضبطهم في قضايا، 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 239 دراجة نارية مخالفة، 25 ألف مخالفة مرورية، 945 قضية مرافق، 72 قضية بيئة، 38 قضية مصنفات متنوعة".
فضلا عن إعادة "5 سيارات، دراجة نارية)، وفحص 113 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 14 منهم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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