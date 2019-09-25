أخبار مصر | حواس: "أسرار مصر" يتجول بالقارئ عبر العصور المختلفة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس: "أسرار مصر" يتجول بالقارئ عبر العصور المختلفة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن "أسرار مصر" هو عنوان كتابه الجديد، والذي فيه يكشف عن 11 جولة آثرية مختلفة يستطيع السائح أن يرتادها في مصر، ولكي يكملهم جميعًا يحتاج لعدة زيارات متتالية.

وأشار حواس، أن الكتاب هو ملخص لمسيرة حياته المهنية والتي قضاها بين الاكتشافات الآثرية، فعبر عمره الطويل لم يجد متعة أكثر من فتح مقبرة جديدة وإظهار كنوزها للعالم.

وأضاف أن كتابه يتجول بالقارئ عبر عصور مصر المختلفة من العصر القديم مرورًا بالإسلامي وحتى العصر الحديث، وأكد أن الكتاب لم يأخذ منه الجهد الكبير لأنه عصارة خبراته العملية.

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جاء ذلك خلال لقاء "الخليج 365" مع حواس، على هامش حفل توقيع كتابه أسرار مصر مساء اليوم.