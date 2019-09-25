أخبار مصر | في عهد السيسي.. نائبة أسيوط توضح أبرز الإنجازات العملاقة بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. نائبة أسيوط توضح أبرز الإنجازات العملاقة بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبه إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو ببذل قصارى جهده من أجل النهوض بجميع محافظات مصر، مؤكدة أن محافظة أسيوط شهدت الفترة السابقة إنجازات ومشروعات ضخمة تمت في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت "شاكر" في تصريح لبوابة "الخليج 365" إلى أن المحافظة شهدت عده مشروعات ضخمة أبرزها إنشاء مدينة ناصر والتي بها مدارس ومساكن إضافة إلى مواجهة إرتفاع الأسعار، وتقليل الكثافة السكانية، كما تم إنشاء محطة قناطر لتوليد الكهرباء والتي تعد ثان مشروع عملاق بعد السد العالي لتوليد الكهرباء، مؤكدة أنه إنجاز مهول في محافظة أسيوط.

كما جاء قرار جمهوري بإنشاء أول جامعة خاصة بأسيوط، كما تم إنشاء مدرسة يابانيه ومدرسة النيل، وتطوير وتحديث العديد من المدارس الأخرى، كما تم إنشاء أول مصنع موبايلات في مصر بمحافظة أسيوط، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو المشروعات القومية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم نشهدها من قبل إلا في عهد الرئيس.

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وأوضح"السيد" في تصريح لبوابة "الخليج 365" بعض المشروعات التي قامت في عهد الرئيس ومنها تطوير طريق القاهرة بلبيس، وأبو حماد الزقازيق، وجاري الإنتهاء من طريق صان الحجر وفاقوس والزقازيق، والذي كان يسمى بطريق الموت، بالإضافة إلى إنشاء كوبري شرويده الذي يعد أكبر كوبري بمحافظة الشرقية، مما يؤدي إلى سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، وذلك بجانب كباري فرعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم إنشاء حوالي ٤٠ مدرسة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تطوير العديد من المدارس، منها مدرسة اللغات والقومية والتجارة الثانوية للبنات ومدرسة الصنايع، ومدارس الغاشر، وغيرها من تطويرات، كما سيتم افتتاح مستشفى مدنيه عسكرية لخدمة المواطنين، وجاري الإنتهاء من مستشفى الأورام التابعة للجامعة، ومستشفى الحروق، والانتهاء من مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بقرية العزازي، وتم تطوير مستشفى الاحرار، وذلك بجانب حملات ١٠٠ مليون صحة وفيرس سي وغيرها من حملات وإنجازات عديدة تمت في مجال الصحة بالشرقية.

وتابع نائب الشرقية، أنه إنشاء حوالي ٢٥٠٠ وحدة سكنية للشباب، والانتهاء من مساكن الشباب التي أقامتها هيئة الأوقاف بمدينة الزقازيق، وإنشاء أكثر من ٨٠٠٠ وحده تم إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان، ومساكن في منيا القمح وبلبيس، قائلًا: "أي شاب يقوم بالتقديم على وحده سكنية محدش بيقوله لا.. طالما تنطبق عليه الشروط".