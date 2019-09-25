شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة سكانية لتلبية احتياجات الأسر الأشد احتياجًا شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم مركز معلومات التنمية المحلية، الأربعاء، فعاليات قافلة سكانية بعزبة الروضة في ضوء الاهتمام بتوفير الخدمات لمستحقيها في قرى المنتزه ثان، وشَهِدت القافلة تقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، وتم إجراء الكشف الطبي وصرف عينات الأدوية المجانية، من قِبل الطبيبة مها محمد كامل، والأطباء والصيادلة ممثلي منطقة المنتزة الطبية، على عدد 87 حالة أطفال، وعدد 145 حالة أمراض باطنة، وعدد 37 حالة أمراض نساء.

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كما قام قسم رعاية الحيوانات لمناهضة انتشار الأوبئة، إدارة المعمورة البيطرية ومدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، للتوعية بكيفية الوقاية من انفلونزا الطيور والتوعية بحملات رش وعلاج الطفيليات الخارجية وتجريع الطفيليات الداخلية وأيضا التوعية بوجود حملات تطعيم ضد مرض الطاعون للغنم والماعز .

كما شاركت في القافلة الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بمنفذ متحرك اشتمل على إسطوانات البوتاجاز بسعر مدعم، وعن إدارة محو الأمية وتعليم الكبار المنتزه ثان فقد تم التوعية بأهمية محو الأمية والتنويه عن فتح فصول محو الأمية بالعزبة وعن إمكانية التوجه لإجراء اختبارات فورية بمقر الإدارة.

وتم إلقاء ندوة توعوية من خلال فريق إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضرورة ترشيد استهلاك المياه، واستعراض طرق مبتكرة لتنظيف تسهيلا على ربات المنازل، بالإضافة إلى تحليل عينات عشوائية من مياة الشرب للتأكد من مدى صلاحيتها، وعلى صعيد آخر تم تناول موضوع «الأنوثة الراقية» من قِبل مدربة التنمية البشرية المتطوعة ا. حنان عبدالمقصود، وتلى ذلك إستعراض كيفية تحضير بعض مستحضرات التجميل بإستخدام أدوات ومكونات منزلية بسيطة.