شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تطلق 55 أمسية دينية لمواجهة الشائعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ٥٥ أمسية بمساجد المديرية على مستوى الإدارات الـ11 بواقع 5 أمسيات بكل إدارة، وكلفت الأئمة بالحديث حول موضوع «حماية الأوطان من مقاصد الأديان».
وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة إن البشر قد جبلوا على حب أوطانهم التي ينشأون بها ويترعرعون فيها ولذلك جعل الله حب الأوطان دين تعبدنا به تبارك وتعالى وقد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجر من مكة التفت إليها والقلب يتألم وقال لها مخاطبا والله انك لأحب بلاد الله إلى الله واحب بلاد الله إلى ولولا أن اهلك اخرجونى منك ما خرجت ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أصحابه أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن اصحابه الم فراق الوطن وملاعب الصبا ومراتع الشباب فدعا ربه قائلاً: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد.
وأضاف أن الم فراق الأوطان أشد من الم إزهاق الأرواح فإن الم القتل ينتهى بخروج الروح وأما الم ترك الأوطان تبقى حسرته في القلوب ما دام الإنسان حيا ولهذا سوى الله بين قتل النفس وبين ترك الأوطان فقال (ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم مافعلوه إلا قليل منهم) ولقد كان العرب يعدون مقياس دين الرجل ومروءته اشتياقه لوطنه وحبه له كما قال الاصمعى (اذا اردتم ان تعرفوا مروءة الرجل فانظروا إلى اشتياقه لوطنه وحنينه اليه).
ووجه «عبدالبصير» حديثه للمواطنين قائلاً:يا أيها العقلاء لاتنخدعوا بالشائعات التي يراد من ورائها تشويه وطنكم وولاة اموركم ويراد منها هدم هذا الوطن العظيم فإياكم ان تنساقوا ورائها فتكونوا عونا للاعداء على وطنكم واعلموا أن حفاظاكم على بلدكم ووطنكم قربة لكم عند ربكم.
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