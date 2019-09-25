شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني لـ«السيسى»: هناك روابط وثيقة تربطنا مع مصر ونسعى لتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، بنيويورك مع فلوديمير زيلينسكى رئيس جمهورية أوكرانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ «زيلينسكى» لتوليه رئاسة أوكرانيا، معرباً عن التقدير للعلاقات الثنائية المستقرة التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، حيث تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كما تمثل مصر الشريك التجارى الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

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من جانبه، أشاد الرئيس الأوكرانى بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكداً اعتزام بلاده المضى قدماً في جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر بمختلف أنماطها، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل الدور المصرى المحورى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات الثنائية، بالإضافة إلى التطرق إلى التنسيق بشأن اوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد اهتمام مصر باتخاذ الجانب الأوكرانى للإجراءات اللازمة لحماية مصالح الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد أيضاً مناقشة مجمل تطورات الأوضاع وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كعملية السلام وسوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصرى تجاه تلك القضايا، كما ثمن الرئيس الأوكرانى من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.