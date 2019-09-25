شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها في المنصورة 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة المدنية بمحكمة شربين بمحافظة المنصورة والمنعقدة في غرفة المشورة، الأربعاء، قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بمحكمة شربين الجزئية بإخلاء سبيل الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها وعمرها 4 سنوات بالكى في مناطق حساسة بسبب تبولها لا إراديا، وقررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة «جنة محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية»بساط كريم الدين«، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وجري تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد الدولى لاستكمال العلاج.

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انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعي «س. ح» ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى «صفاء ع. ع»- 41 سنة«، ربة منزل، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكى الطفلة بعد تبولها لاإراديا.

وبالفحص تبين أن الجدة كانت تسخن آلة حادة «شقرف» على النار وتضعه على مناطق مختلفة من جسد الطفلة وظهرت آثار التعذيب على ظهرها وعلى رجلها وفي أماكن حساسة، كما ظهرت بعض الحروق القديمة في أماكن متفرقة، وبضبط الجدة وبسؤالها في محضر الشرطة أنكرت الاتهام الموجه إليها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيق والتى قررت حبس الجدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، واحالة الطفلة للطب الشرعى لبيان مابها من اصابات واسبابها وقرر قاضى المعارضات اخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعى إلا ان النيابة العامة استأنفت القرار وقررت المحكمة تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.