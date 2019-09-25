شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكا السابق في طرابلس: الرؤية الأمنية المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا واقعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير جونسون وينر، المبعوث الأمريكي السابق لليبيا، أن الرؤية الامنية المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا هي رؤية واقعية، خاصةً بعدما تعرضت لهجمات إرهابية قادمة من الاراضى الليبية، ومنها الهجوم على جنود مصريين على الحدود، لافتاً إلى أن العامل المهم هو تأمين الحدود المصرية الليبية.

وشدد «وينر»، خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان «مصر في شرق أوسط متغير» بنيويورك، أن هناك محاولات من الإخوان المسلمين لحكم ليبيا، وهذا لن يحدث وليست هناك احتمالية لذلك، رغم أن هناك احتمالية لاستمرار الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب في ليبيا يأتى من المنطقة الجنوبية، ويتم دعمه من جانب قوى أقليمية، وقال إنه من المهم العمل على تجنّب الحرب الأهلية في ليبيا، والعودة إلى الحلول السياسية.