شكرا لقرائتكم خبر عن بلال صعب: الحرب المحتملة بين السعودية وإيران أزمة كبرى تهدد المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بلال صعب، مدير برنامج الدفاع والسياسات الأمنية بمعهد الشرق الأوسط، إن الأزمة الكبرى الأن التي تواجه المنطقة، هي الحرب المحتملة بين السعودية وإيران.

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير بنيويورك، أن اختيارات السعوديين في هذه الحرب ليس لها حدود، وكل العالم يعرف أن الايرانيين هم من يقفون خلف الهجوم على المنشأت النفطية السعودية.

وأكد أن هذا ليس وقت الدخول في حرب مع إيران، لأنه اذا بدأت المملكة حرب مع ايران ستكون هناك مواجهات دينية، وسيكون هناك مباشرة مواجهة بين السنة والشيعة، لافتاً إلى أن السعودية إذا بدأت الحرب فستكون بلا نهاية وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تسعى واشنطن لتدارك هذا الموقف.