شكرا لقرائتكم خبر عن «هربت وجاي تعمل مناضل».. محمد رمضان يطرح أغنية «هما عايزنها فوضى» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة «هما عايزنها فوضى» للرد على مروجي الشائعات ضد الدولة المصرية. وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: أولا أنت مش راجل بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل إزاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل لو مشروع حياتك الوحيد اللي أنت عملته فاشل تعرف ايه انت عن الشارع واللي بيحصل فيه تعرف ايه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه اكيد مسمعتش صوت الشعب وانت جوه الكباريه تعرف ايه عن الاصول وحق الملح والعيش تعرف ايه عن الامان اللي سببه الشرطه والجيش اللي مالوش كبير بيشتري ده اللي اتربينا عليه و ده بينفي انتماء الشارع اللي بتدعيه طب افترضنا ان كلامك ده بجد لما نعض في بعض ازاي ده هجيبلك حق استنى انت بتقول انك مقاول فطبيعي مش هتلاقي فرصه شغل غير لما الدنيا تتهد البينه على من ادعي لو اتفرقنا مين وراك هيبقى ليه منفعه ابليس واخوانه عايزينها مولعه Advertisements مصر جنه بيهابوها عشان اهلها متجمعه .. هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح عدى علينا كتير منكم على مر الازمان احنا مقبره غزاه انتوا مجرد هواه الخسيس الجبان ملوش وسطنا مكان هنفكركم لو نسيتوا بلد الامن والامان اللي اتذكرت في القرأن وبتعلى كل يوم بولادها اللي منهم عالحدود واللي بيذاكر المنهج الفلاح والصنايعي والظابط والام في بيتها مش اللي قرر انه يبيعها ويهرب منها بعيد ويسيبها الراجل اللي بجد لو ليه حق مش هيسيبه لو هرب اخر الدنيا لازم يرجع ويجيبه عذرا على التشبيه بالنسبالنا التخريف زي أي فيديو ليك مفيش عاقل عايز يعيده هما عايزينها متدمره بالنسبالنا وطن بالنسبالهم مستعمره بالعدل والسلام هنتحرك لقدام مستحيل نرجع خطوه تاني ورا هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هربت وجاي تعمل مناضل».. محمد رمضان يطرح أغنية «هما عايزنها فوضى» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.