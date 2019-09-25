شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن المعلومات: حساب واحد على «تويتر» نشر 1725 تغريدة مناهضة للدولة المصرية الفترة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إنه يوجد بالفعل مجموعات تستغل «الهاشتاج» الخاص بالاحتجاجات ضد الحكومة في مصر على منصة «تويتر»، حسبما أكد تقرير صادر عن «بي بي سي»، موضحًا أن الكثير من الحسابات كانت موجودة ومجمدة من فترات طويلة، ونشطت الفترة الحالية.

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه وجد أن هناك حساب قديم مُجمد منذ 7 سنوات لم ينشر طوال الـ 7 سنوات سوى تغريدتين فقط، ونشر في يوم واحد 1725 تغريدة مناهضة للدولة المصرية، وهذا يدل على أن تلك الحسابات ليست حقيقية.

وتابع :«مفيش مواطن طبيعي هكتب 1725 تغريدة في يوم واحد»، موضحًا أنه يجب على موقع تويتر حين استشعار أن هناك حسابات تنتمي لجماعات إرهابية سواء لداعش أو غيرها عليه وقفها على الفور، حيث إن بي بي سي ليس في استطاعتها أن تأتي بهذه المعلومات إلا من داخل «تويتر»، وإذا كان موقع «تويتر» لا يعلم أن هناك حسابات مفعلة لداعش فهذا يُعد مصيبة كبيرة.