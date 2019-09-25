شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف النسخة الثالثة من منتدى مواجهة الإرهاب أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الامن العربي والأفريقي، برعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة نخبة متميزة من المسئولين والمتخصصين العرب والأفارقة في جميع جوانب الموضوع، أول اكتوبر المقبل.

ويقام المنتدى برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الاسبق، وعضو مجلس النواب، وينظمه كل من مجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات، والمعهد الثقافي الافريقي العضو بجامعة الدول العربيه، برئاسة السفير محمد الصوفي، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الاسبق للشئون الافريقية وأمين عام المنتدى.

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من جهته، قال السفير محمد العرابي، رئيس المنتدى، ان المنتدى هذا العام يركّز على موضوعات تهتم بالاسباب وكيفية معالجاتها من خلال جلستين سيتم عقدهما الاولي تتناول التحديات الثقافية والأمنية والاقتصاديه في الدول العربية والأفريقية، وتناقش الجلسة الثانية التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والأفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والافريقي.

وقال الدكتور زين السادات، رئيس مجلس أمناء التضامن المصري والعربي، أن هذا المنتدى هو استكمال للنسختين السابقتين التي عقدت العام الماضي بمصر ودولة العراق، ويأتي في ظل توترات شديدة في المنطقة وتزايد تدخلات عدد من الدول المجاورة في الشأن العربي لبعض الدول بهدف زعزعة الامن والاستقرار لخدمة مصالحها وأهدافها الخبيثة ودعمها لميلشيات مسلحة وجماعات إرهابية للقيام بعمليات تخريبية وتدمير الاقتصاد وخلق روح الفتنة.

أضاف «السادات» ان هذا المنتدى يشارك فيه نخبة متميزة من مسئولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في جميع المجالات من الدول العربية والأفريقية من خلال مائدة مستديرة تضم ٢٦ ممثلا من دول مختلفة لتقييم الوضع الحالي وسبل الخروج منه من خلال حلقة نقاشية يتم طرح فيها الرؤى والأفكار للخروج بتوصيات لمشاكلنا الحالية كيفية علاجها.

وأشار «السادات» إلى انه من ضمن المشاركين بالمنتدى ممثلين عن ١٦ دولة عربية وافريقية مثل المغرب وتشاد والسودان وكردستان العراق وجامبيا والبحرين والسنغال وتونس ومالي والأردن والعراق وسوريا.