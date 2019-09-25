شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: «مصر قضت على أحلام أردوغان.. والشعب القطري سيحاسب حكامه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والمحلل السياسي، إن أعداء الوطن تعمدوا نشر شائعات كعادية، في نفس توقيت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات الأمم المتحدة.
وتابع شيحة خلال لقاء إعلامي، الليلة: «أعداء الوطن صدموا بلقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، وامتداح ترامب له».
وأضاف «هناك أكثر من 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، فضلا عن فصل أكثر من 130 ألف موظف».
وأردف «مصر استردت دورها الإقليمي، وأصبحت فاعلا وليس مفعول به في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن مصر قضت على أحلام أردوغان بتزعم الإسلاميين في العالم.
واختتم «أردوغان يعمل بأموال قطر ويوما ما سيحاسب الشعب القطري حكامه على إهداره أموالهم».
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