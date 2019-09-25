شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتورة حول دور الحكومة الإلكترونية بتحسين أداء المشروعات الصغيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الباحث عبدالرحمن سعد زغلول، على درجة الدكتوراة فى رسالته العلمية التى حملت عنوان "دور الحكومة الإلكترونية فى تحسين الأداء المتوازن للمشروعات الصغيرة".

وضمت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور محمد حسن العزازى، الدكتورة نهى محمد الخطيب أستاذ الإدارة العامة، الدكتورة هويدا محمود أبو الغيط أستاذ الإدارة العامة.

وبحسب الدراسة فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أهم مكونات التنمية الاقتصادية لأى دولة، نظراً لمردود النشاط الإيجابى لتلك الشريحة من المشروعات على اقتصاديات الدول، حيث تمثل المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد فى كثير من دول العالم، ليس فقط لأنها توفر فرص عمل، ولكن لأنها تغذى الصناعات الكبيرة باحتياجاتها، وتعمل بصورة لصيقة للأسواق والمناطق الصناعية، ومنافذ التصدير كما أنها تعد حاضنة لرجال أعمال المستقبل.

Advertisements

وسعى الباحث من خلال الدراسة إلى معرفة ما ما يمكن أن تقدمه الحكومة الإلكترونية لتفعيل تحسين الأداء المتوازن للمشروعات الصغيرة، وذلك من خلال دراسة دور تطبيقات الحكومة الإلكترونية فى مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الحكومات فى دعم المشروعات الصغيرة من خلال معالجة أوجه القصور والمعوقات التى تحول دون قيام الدولة بدورها المنوط بها حيال هذه الشريحة من المشروعات بالشكل الأمثل، وأيضا معرفة دور تطبيقات الحكومة الإلكترونية فى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة، ورفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات من أهمها: وضع استراتيجية واضحة فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، و رفع مبالغ التمويل المقدمة للمشروعات الصغيرة لما له من دور إيجابى فى تحسين العمليات الداخلية وتحقيق أرباح مناسبة من تلك المشروعات الصغيرة، إضافة إلى الاهتمام بعنصرى التدريب والتأهيل للعنصر البشرى المشارك فى عملية تطبيق المنهج والأسلوب فى حالة الحكومة الإلكترونية نظرا لأن متغير (التعلم والنمو المستمر) تأثر بشكل مباشر مع تطبيق أسلوب ومنهج الحكومة الإلكترونية، إلى جانب التوسع فى البرامج الأكاديمية بكافة أنواعها بحيث تتلاءم نوعية مخرجاتها التعليمية مع متطلبات التحول الإلكترونى وحاجات سوق العمل وهو ما يعنى مزيداً من الاستثمارات فى قطاع التعليم بمراحله المختلفة وخصوصاً التعليم العالى و إتاحة برامج تدريبية إلكترونية للموظفين لإمكانية التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

حضرت المناقشة الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور أحمد سعد زغلول والدكتور محمد سعد زغلول مدير المشتريات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سلسبيل سعد زغلول مدير مكتب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والدكتورة ريهام معوض ومدير التطوير الاستراتيجى بمكتب نائب وزير الاتصالات، والدكتور عبد الله عبدالعزيز مدير عام سابق بوزارة الصحة، وأسماء عبد الله مسئول إعلامى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.